Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile bir araya geldi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya platformundan, Fidan ile Yerapetritis'in görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Sayın Yunanistan Başbakanı'nın (Kiryakos Miçotakis) önümüzdeki dönemde Ankara'ya yapacağı ziyaretin hazırlıkları kapsamında, Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanları bugün Londra'da bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular da ele alındı."
- Balıkesir'de feci kaza: 3 can kaybı
- Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile görüştü
- Meral Akşener'den sonra İYİ Parti'de neler olacak? Nuh Albayrak'tan önemli değerlendirme
- Sakarya'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 12 yaralı
- İYİ Parti'de Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu oldu
- Korhan Berzeg ile ilgili önemli gelişme! Kemiklerdeki DNA, kızıyla eşleşti