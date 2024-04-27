İstikrar için Türkiye'den tam destek: Başkan Erdoğan, El-Kebir'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i kabul etti.
Başkan Erdoğan kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya'da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye'nin katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i kabul etti.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 27, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Libya'nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya'da... pic.twitter.com/Oo0PmfDmCe
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