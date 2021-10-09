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09 Ekim 2021 Cumartesi 18:11:00 - Güncelleme:09 Ekim 2021 Cumartesi 18:15:00

Başkan Erdoğan: Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BİRÇOK ÜLKE EKONOMİDE KONTAK KAPATIRKEN BİZDE YATIRIMLAR HIZ KESMEDİ"

Küresel düzeyde yatırımların azaldığı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapttığı bir dönemde bizde yatırımlar hiç hız kesmedi. Bu yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurulu propagandasının işe yaramadığının ispatıdır. CHP'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'ye güveniyor, potansiyeline inanmayı sürdürüyor.

"KÜRESEL SERMAYENİN ÜLKEMİZE OLAN İLGİSİ ARTIYOR"

Küresel sermayenin ülkemize olan ilgisi salgına rağmen günden güne artıyor. Turizmde farklı bir ivme yakalayarak geçen seneki kayıplarımızın büyük bölümünü telafi ettik.

AK Parti olarak 20 yılımızı geride bıraktık. Kefenimizi giyerek çıktığımız yolda 20 yıldır başımız dik yürüyoruz. Türkiye'nin geleceğine dair hayallerimiz, umutlarımız var. Gençlerimize umut aşılayan yegane parti AK Parti'dir.

Kuruluşumuzdan itibaren milletimize dürüst olduk. Meydanlarda ne söylemişsek, sözlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Kimseye iftira atmadık. Muhalefet çamur siyasetiyle milleti ve gündemi meşgul ederken biz hep yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu başarılardan gurur duyuyoruz. Ancak 20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda geri kaldığımızı düşünüyorum. Muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapıyorlar. Muhalefetin nasıl derin bir siyasi bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük.

Ülkemizin en çok gaf yapanı Kılıçdaroğlu burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkanı millet canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftiralarına devam etti.

Gençler ülkemizin son 20 yılına damga vuran bir parti olarak 2023 vizyonlarını da yine biz hayata geçireceğiz. Ana kademe, kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Üye sayımız kaç oldu biliyor musunuz? 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık.

Adana teşkilatımız son 1 ayda 17 bin yeni üye kaydederek ülkemize örnek olmuştur.

Etiketler : başkan erdoğan türkiye Uluslararası yatırımcı
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