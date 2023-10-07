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Başkan Erdoğan, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov'u kabul etti
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07 Ekim 2023 Cumartesi 15:31:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 15:31:00

Başkan Erdoğan, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı İsmailov'u kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılan Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddin İsmailov'u kabul etti.

Kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye katılımları için İsmailov'a teşekkür etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan özbekistan nuriddin ismailov
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