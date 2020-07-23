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23 Temmuz 2020 Perşembe 22:29:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 22:29:00

Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor

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Yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camii çevresinde açılış için son hazırlıklar yapılıyor.

Yarın kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya Camisi'nde hazırlıklar sürüyor.

Cami çevresinde açılış için son hazırlıklar yapılıyor. Polis, meydanda önlem alırken, cami çevresini de bariyerlerle kapattı.

Farklı illerden Ayasofya Camisi'nde kılınacak ilk namaz için kente gelen bazı vatandaşlar, Ayasofya Meydanı'nda beklemeye başladı.

Vatandaşlar caminin çevresindeki çimlerde akşam namazını toplu şekilde kıldı. Bazı vatandaşların ise Kur-an'ı Kerim okuduğu görüldü.

Ayasofya'ya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise cami önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Vatandaşların Ayasofya Camisi çevresinde bekleyişi sürüyor.

Cami önünde kurulan 2 ekranda ise caminin içi canlı olarak gösteriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da Ayasofya Camisi'ndeki alınan önlemleri inceledi.

ERDOĞAN İÇİN BESTE YAPTI

Ayasofya Camisi'nde yarın kılınacak cuma namazına katılmak üzere beş arkadaşıyla Kastamonu'dan gelen Abdurrahman Şabanfakı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma namazında saf tutacak cemaat arasında yer alacağını söyledi.

Danıştay'ın kararını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından televizyon kanallarından öğrendiğini anlatan Şabanfakı, coşkusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğaçlama beste yaparak dile getirdiğini kaydetti. Şabanfakı, "Ayasofya Camisi'nin açılacağını duydum televizyon kanallarından, Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Çok mutlu oldum, çok sevindim ve Cumhurbaşkanımıza küçük bir doğaçlama bestesi yaptım." dedi.

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