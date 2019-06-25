  • Bist 100
    95.243
  • Dolar
    5,8101
  • Euro
    6,6178
  • Altın
    266,8508
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Doğa Koleji LGS'de liderliği kaptırmadı! Doğa Koleji LGS'de liderliği kaptırmadı!
Üniversitelilere iş imkanı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İŞKUR öğrenci iş alımı şartları neler? Üniversitelilere iş imkanı İŞKUR başvuru nasıl yapılır? İŞKUR öğrenci iş alımı şartları neler?
Trabzonspor, Denis Vavro'yla ilgileniyor Trabzonspor, Denis Vavro'yla ilgileniyor
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak yoktur Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Siyaset anlayışımızda millete küsmek, milleti suçlamak yoktur
Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu Üsküdar'da takla atan araç kaldırıma düştü, yayalar son anda kurtuldu
Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Kütahya'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: İlk teslimatlar kısa süre içinde başlayacak Rusya'dan flaş S-400 açıklaması: İlk teslimatlar kısa süre içinde başlayacak
F-35'lere parça üreten fabrikaya siber saldırı şoku: Üretimini küresel çapta durdurdu F-35'lere parça üreten fabrikaya siber saldırı şoku: Üretimini küresel çapta durdurdu
AK Parti yeni kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu AK Parti yeni kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu
Pegasus 150 pilot istihdam edecek Pegasus 150 pilot istihdam edecek
Son dakika... LGS tercih kılavuzu yayımlandı Son dakika... LGS tercih kılavuzu yayımlandı
Gümüşdağ, Ali Koç'a 3 yıldız futbolcu için olumsuz yanıt verdi Gümüşdağ, Ali Koç'a 3 yıldız futbolcu için olumsuz yanıt verdi
İşgalci İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı İşgalci İsrail güçleri 9 Filistinliyi gözaltına aldı
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Bu sefer tutar belki Bu sefer tutar belki
35 yıldır yaptığı seramik çiçeklerle yaşama bağlandı 35 yıldır yaptığı seramik çiçeklerle yaşama bağlandı
Beşiktaş, Eliaquim Mangala'yı transfer listesine aldı Beşiktaş, Eliaquim Mangala'yı transfer listesine aldı
Maldivler yerine Berlin Maldivler yerine Berlin
'Ailem bize kırgın' 'Ailem bize kırgın'
DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? DYK öğrenci başvuru tarihleri! DYK yaz kursu başvurusu nasıl yapılır? DYK öğrenci başvuru tarihleri!
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı Gezi Parkı olaylarına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı
Hizb-ut Tahrir'e yönelik terör operasyonu Hizb-ut Tahrir'e yönelik terör operasyonu
Meryem Uzerli Los Angeles'ta dudaklarını yaptırdı Meryem Uzerli Los Angeles'ta dudaklarını yaptırdı
Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Haziran 2019 11:11 | Salı

Pegasus 150 pilot istihdam edecek

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." dedi.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı'nı başlattıklarını belirterek, "Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız. İlk gruplarımız eğitimlerine başladılar. Tüm eğitim süreçleri ardından başarılı olan adaylarımız, 2020 yılında Pegasus filosunda 'ikinci kaptan' olarak sağ koltukta yerlerini alacaklar." dedi.

Nane, AA muhabirinin havacılık sektörü ve 2019 yaz dönemine ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul Havalimanı’nın çok kısa sürede 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması ve İstanbul’un yakın zamanda dev bir havayolu taşımacılığı şehrine dönüşmesinin beklendiğini ifade eden Nane, Pegasus Havayolları olarak Türk havacılık sektörünün dünyada parlayan bir yıldız haline gelmesi için çok çalışacaklarını söyledi.

Türk havacılık sektörünün 2003 yılında alınan liberalleşme kararından sonra hızla geliştiğini anımsatan Nane, "Havacılık sektörü 2003 yılında Türkiye ekonomisinin yalnızca yüzde 0,54’ünü kapsıyordu. Yeni oyuncuların pazara girmesiyle birlikte dünyada yüzde 5 olan sektörel büyüme hızı, yüzde 53’lük rekor bir gelişim gösterdi. Türkiye, 2006 yılının sonunda, uluslararası kuruluşların Türkiye’nin 2015 yılının sonunda ulaşmasını öngördüğü toplam trafik artışına ulaşmıştı. diye konuştu.

2019 yılında büyümenin devam etmesini bekliyoruz

Nane, havacılık sektöründe 2019’da büyümenin devam etmesini beklediklerini belirterek turizmdeki gelişmelerin sivil havacılığı da olumlu etkilediğini anlattı. Nane şu bilgileri verdi:

"Türkiye’ye gelen turist sayısında 2017 ve 2018 yıllarında görülen artışın bu sene de devam etmesini öngörüyoruz. Bu da dış hat yolcu sayısına olumlu yansıyor. Turizm alanında 2018 yılında rekor kırdık. Bu yıl da yeni rekorlar bekliyoruz. Hedef net, 2023 yılında 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmek. Burada ana taşıma işi de havacılık sektörüne düşüyor."

"Filomuzda Boeing 737 Max bulunmuyor"

Filolarında son aylarda yazılımsal problemler ile gündeme gelen Boeing 737 Max tipi uçakların bulunmadığına dikkati çeken Nane, "Önümüzdeki yıllarda gelecek olan siparişlerimiz arasında da Boeing 737 Max bulunmuyor. Filomuzda 42 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200 ceo ve 27 adedi Airbus A320 neo olmak üzere toplam 82 adet uçak bulunuyor. 5,6 yaş ortalaması ile Türkiye’nin en genç filosuna sahibiz. Kargo taşımacılığı için ayrı uçaklarımız bulunmuyor. Airbus’ın üretim planlamalarına göre bu yılın sonuna kadar 11 yeni uçağımızı filomuza katacağız. Ağustos ayında ilk A321 neo uçağımızı da teslim alacağız." ifadelerini kullandı.

"150 pilot adayımız 2020 yılında göreve başlayacak"

Filo büyümelerine ve pazar ihtiyaçlarının artışına paralel olarak kokpit ekiplerimizi büyütmeye devam ettiklerini belirten Nane, Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de ciddi bir pilot açığı olduğunu kaydetti.

"Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız." bilgisini veren Nane, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk gruplarımız eğitimlerine başladılar. Tüm eğitim süreçleri ardından başarılı olan adaylarımız, 2020 yılında Pegasus filosunda "ikinci kaptan" olarak sağ koltukta yerlerini alacaklar. Buna ek olarak hem uçuş okullarıyla hem de üniversitelerle anlaşmalar yaparak hali hazırda pilotaj eğitimine başlamış olan gençleri de bünyemize katıyoruz. Temel amacımız; Pegasus yetkinliklerine sahip genç ve dinamik pilotlar yetiştirmek. Bununla birlikte sektördeki pilot açığını kapatarak sektörümüze katkıda bulunmak, donanımlı gençlerin pilot olma hayalini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak. "

(AA)

Başkan Erdoğan konuşuyor
Son dakika... LGS tercih kılavuzu yayımlandı
Yeni askerlik sistemi için gözler Meclis'te!
Bu mahallede 17 yaşına geleni ölüm korkusu sarıyor
Emeklinin Temmuz zammında son durum! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı ne kadar olacak?
Gümüşdağ'dan Ali Koç'a şok eden yanıt! Kapıları kapattı
Başkan Erdoğan'dan gazetelere ilan: Aziz İstanbullular, yol ve dava arkadaşlarım...
Emekli olmak isteyene toplu para! Çalışanların ödedikleri primler geri alınabilir mi?
Bakanlıktan son dakika açıklaması! 3 bölgede PKK'ya ağır darbe
Başkan Erdoğan açıklamıştı! İnşaatı başladı
FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon!
Kolarov suya düştü
Şok suçlama! Suudiler Kaşıkçı'yı öldürdü Trump destekledi
İran'dan ABD açıklaması: Savaşa susamışlar
Çipras'a ajansından seçim taktiği
Diagne’nin yerine üç aday
'Beni Murat'tan koruyun'
Emekliye 1.000 lira promosyon
Beyaz Saray duyurdu! Trump ile Erdoğan...
THY’den Boeing 737 MAX açıklaması: Bazı uçuşlarda iptaller olabilir
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ