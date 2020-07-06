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06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:57:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 08:57:00

Dolarda sakin seyir sürüyor

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Dolar kuru haftalardır sıkıştığı 6.85 bandındaki seyrini sürdürüyor. 6 Temmuz haftasına dolar/TL 6.86 seviyesinde başlarken küresel piyasalar salgında 2. dalga tehlikesine rağmen pozitif başladı. Yurt içinde işsizlik ve hazine nakit dengesi dışında bu hafta önemli bir veri gündemi bulunmuyor

Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 6.85 bandındaki çok sınırlı hareketini sürdürüyor. Geçen hafta yoğun veri gündemine rağmen önemli bir dalgalanmanın yaşanmadığı dolar kurunda piyasaların veri gündemi zayıf.

Bu hafta içeride takip edilecek veriler arasında işsizlik verisi ve hazine nakit dengesi verileri dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Dolar/TL, 6 Temmuz haftasına 6.86 seviyesinde başladı.

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