Dolarda sakin seyir sürüyor

Dolar kuru bir süredir sıkıştığı 6.85 bandındaki çok sınırlı hareketini sürdürüyor. Geçen hafta yoğun veri gündemine rağmen önemli bir dalgalanmanın yaşanmadığı dolar kurunda piyasaların veri gündemi zayıf.

Bu hafta içeride takip edilecek veriler arasında işsizlik verisi ve hazine nakit dengesi verileri dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Dolar/TL, 6 Temmuz haftasına 6.86 seviyesinde başladı.