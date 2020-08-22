Başkan Erdoğan'ın müjdesine ilişkin dünyanın en büyük bankasından flaş yorum: Türk Lirası istikrar kazanacak
Kaynak: AA
Başkan Erdoğan'ın dün açıkladığı doğal gaz müjdesinin ardından olumlu yönde çok sayıda açıklama geldi, bir çok ülke başkanı Başkan Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti. İsveç'in büyük bankalarından SEB'in Başkanı da doğal gaz rezerviyle ilgili yaptığı açıklamada Türk Lirası'nın istikrar kazanacağını kaydetti.
İsveç'in en büyük bankalarından SEB'in Ekonomi Strateji Başkanı Per Hammarlund, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz bulmasını ülke adına olumlu bir durum olduğunu belirterek “Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacı azalacak, Türk Lirası istikrar kazanacak" dedi.
İsveç devlet radyosu SR, Türkiye'nin Karadeniz'deki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmesini okuyucularına analistlerin değerlendirmeleriyle duyurdu.
“Türkiye tarihinin en büyük doğal gazını buldu" başlığını kullanan SR'ye açıklamada bulunan Hammarlund, doğal gazın bulunmasının Türkiye'nin uzun vadede borçlanma ihtiyacını azalacağını ve Türk lirasının istikrar kazanacağını belirtti.
Türkiye'nin enerjiden dolayı cari açığına dikkati çeken Hammarlund, “Ülke yerli enerjisini üretebilirse cari açık kapanır. Türk lirası da istikrar kazanırken, yurt dışından borçlanmaya ihtiyaçta daha da azalır" yorumunda bulundu.
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