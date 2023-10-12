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12 Ekim 2023 Perşembe 11:19:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 11:19:00

Bakan Uraloğlu açıkladı! 309 milyon TL tasarruf sağlandı

Kaynak: AA

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Son Dakika Haberleri.. Bakan Uraloğlu: Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi.

Bakan Uraloğlu: Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünellerini 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Zamandan ve akaryakıttan toplam 309 milyon lira tasarruf elde edildi.

Keskin virajlarıyla sürücülerin korkulu rüyası olan 50 dakikalık yolu 5 dakikaya düşüren Assos ve Troya tünellerinin hizmete açılışının birinci yıldönümünde açıklanan rakamlar, bu dev projenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bakan Uraloğlu, Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin hizmete açılışının birinci yılını değerlendirdi. Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin bir yıl önce bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, "Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri ile 12,1 kilometrelik mevcut yolu, 2,5 kilometre kısaltarak 9,6 kilometreye düşürdük. Yol ve tünellerin tamamlanmasıyla Kaz Dağları geçişini 50 dakikadan 5 dakikaya indirdik. Bir yıl önce bugün vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'ni 1 yılda 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Ayrıca proje ile zamandan 269 milyon TL, akaryakıttan 40 milyon TL olmak üzere toplam da 309 milyon TL tasarruf edildi, karbon salınımı da 5 bin ton azaltılmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Son Dakika Haberleri Araç Tasarrufu Assos ve Troya
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