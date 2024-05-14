VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsrail işgalci bir güçtür"
Sinan Ateş cinayetinin yeni görüntüsü ortaya çıktı
Türksat 6A'da sona doğru!
Erdoğan-Miçotakis görüşmesi dünya basınında!
2024 yılı kurban bedelleri açıklandı!
Yargıtay Başkanlığına Ömer Kerkez seçildi
14 Mayıs 2024 Salı 10:50:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 10:50:00

İngiltere'de işsizlik oranı yükseldi!

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'de işsizlik ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e yükseldi.


İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), iş gücü piyasasına ilişkin ilk çeyrek verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede işsizlik yıllık ve çeyreklik bazda artış göstererek ocak-mart döneminde yüzde 4,3'e çıktı, istihdam ise yüzde 74,5 oldu. Ülkede işsizlik Mayıs-Temmuz 2023 döneminden beri en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere'de çalışanların ikramiyeler hariç tutulan düzenli maaşlarındaki yıllık artış bu dönemde yüzde 6, ikramiyeler dahil maaşlarda yüzde 5,7 olarak hesaplandı.

Enflasyona göre ayarlanmış (reel) düzenli ve toplam maaşlar ise sırasıyla yüzde 2 ve 1,7 artış gösterdi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü piyasasının soğuduğuna ilişkin işaretleri görmeye devam ettiklerini belirtti.

Çalışanların ücretlerindeki artışın yüksek kaldığını kaydeden McKeown, enflasyona göre ayarlanmış ücret artışının son 2 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ifade etti.

Etiketler : ingiltere işsizlik iş gücü
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
13 yıl sonra bir aradalar

13 yıl sonra bir aradalar
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı
Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan

Yazı başlatan şarkılar Ozan'dan
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Sıla sevgilim değil, arkadaşım

Sıla sevgilim değil, arkadaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX