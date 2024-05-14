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14 Mayıs 2024 Salı 10:32:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 10:32:00

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme... Görevden uzaklaştırılan üç emniyetçinin evi arandı

Kaynak: AA

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Etiketler : ayhan bora kaplan soruşturma arama
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