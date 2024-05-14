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14 Mayıs 2024 Salı 10:05:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 10:05:00

Borsa güne 10.098,61 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselerek 10.098,61 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,63 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.098,61 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,67 ile inşaat oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 azalışla 10.055,98 puanla günü tamamladı.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz ise, "Açıkladığımız 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist100 endeks
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