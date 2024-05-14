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14 Mayıs 2024 Salı 07:12:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 07:12:00

Irak'ta terör saldırısı!

Kaynak: AA

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Irak'ın Salahaddin kentinde düzenlenen "terör saldırısı" sonucu aralarında bir albayın da olduğu bazı askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.


Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Salahaddin kentinde bir askeri noktaya terör saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu Albay Halid Naci Visak ve diğer bazı askerlerin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, ölen askerlerin sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel bir televizyon kanalına konuşan güvenlik kaynakları ise "terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda Albay Visak'la birlikte 5 askerin öldüğünü ve yaralıların da bulunduğunu" dile getirdi.

Etiketler : ırak terör örgütü saldırı
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