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14 Mayıs 2024 Salı 10:53:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 10:53:00

ABD'de zenginleştirilmiş uranyum ithalatı yasaklandı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan tasarıyı imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatını yasaklayan yasa tasarısını imzaladı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, imzalanan yasa tasarısıyla ABD'nin nükleer sektördeki liderliğini yeniden tesis ettiğini vurguladı.

ABD'nin sivil nükleer enerji konusunda Rusya'ya bağımlılığını azaltarak, enerji ve ekonomik güvenliğini güçlendirecek tarihi bir dizi eylemi yasalaştırdığını aktaran Sullivan, bu yasanın, ABD'nin enerji sektörünün gelecek nesiller için güvence altına alınmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Sullivan, "Biden'ın talebi üzerine ABD Kongresinin kısa süre önce tahsis ettiği 2,72 milyar dolarlık federal fonun da yardımıyla ABD'de zenginleştirme kapasitemiz hızlanacak ve nükleer sektörümüzde uzun vadeli büyümeye kararlı olduğumuz yönünde sanayiye net bir mesaj gönderecek." ifadesini kullandı.

Tasarı yasalaştıktan 90 gün sonra Rusya'dan zenginleştirilmiş uranyum ithalatı yasak olacak.

Etiketler : uranyum abd rusya
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