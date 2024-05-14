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14 Mayıs 2024 Salı 09:31:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 09:31:00

VİOP'ta endeks güne 11.489,50 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 11.489,50 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın 0,1 üzerinde11.489,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 altında 11.480,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 11.494,75 puana yükseldi.

ABD ekonomisinde bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırması beklenirken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Yurt içinde dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik" paketini açıkladı.

Şimşek, yaptığı konuşmada, en önemli önceliklerinin hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkartmak olduğunu belirterek, "Enflasyonu düşük tek hanelere indirmek. Refah için, sürdürülebilir yüksek büyüme için düşük tek haneli enflasyon olmazsa olmazdır. Fiyat istikrarı bunun en önemli bileşenidir." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz ise, "Açıkladığımız 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya'da ve Avro Bölgesi'nde ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.500 ve 11.600 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : viop endeks borsa istanbul
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