Rusya'da rüşvet skandalı... Daire Başkanı tutuklandı

Rusya Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanı Yuriy Kuznetsov'un rüşvet aldığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kuznetsov aleyhine rüşvet aldığı gerekçesiyle dava açıldığı belirtildi.

Yapılan soruşturmada, Kuznetsov'un 2021 ila 2023 yıllarında özel şirketlerden rüşvet aldığının tespit edildiği, Kuznetsov'un evinde yapılan aramada da değeri 100 milyon rubleyi (yaklaşık 1 milyon dolar) aşan ziynet eşyası bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, mahkemenin Kuznetsov'un tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.