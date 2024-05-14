Kader ortaklarına baba şefkati

Zamanında yaşamadıklarını ve hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışan Aslan, göremediği baba sevgisini kader ortağı olan çocuklara veriyor.



KALACAK BİR YERİ YOKTU

Elazığ'da 1977 yılında annesinin ölmesi üzerine Hıdır Aslan (54), 7 yaşında kardeşiyle birlikte Harput Çocuk Yuvası'na verildi. Yuvada büyüdükten sonra 19 yaşında memur olarak çalıştığı kuruma atanan Aslan, kalacak yeri olmadığı için bir süre daha yuvada kaldı. Ardından evlenen ve hayatını kuran Aslan, 2 çocuk babası oldu. Bir yandan çalışan Aslan, diğer yandan da eğitimine devam etti ve 3 üniversite bitirdi.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

2018 yılında Tunceli Aile ve Sosyal İl Müdür Yardımcısı olan Aslan, 7 ay önce de Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne atandı. Bir zamanlar kendisinin de kaldığı ve büyüdüğü yurdun şimdi müdürü olan Aslan, yaşamadıklarını ve hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışmaya başladı. Aslan, zamanında yaşamadığı baba sevgisini şimdi yurttaki çocuklara veriyor.

Hıdır Aslan, göreve başladığı süre içerisinde bir yandan kurumda birçok çalışmaya imza atarken diğer yandan da 4 çocuğun yeteneğini keşfederek kurumlara yönlendirdi.