VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Onaylı Randevu" nedir?
Borsa güne 10.098,61 puandan başladı
221 günde 35 bin 173 Filistinli katledildi!
6 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu!
Giresun'dan Şişli'ye "eş-dost" transferi
Özgür Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı
14 Mayıs 2024 Salı 06:58:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 06:58:00

Kader ortaklarına baba şefkati

ABONE OL

Elazığ'da 7 yaşında annesi ölünce çocuk yuvasına yerleştirilen Hıdır Aslan, şimdi yetiştiği yurda müdür oldu.

Zamanında yaşamadıklarını ve hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışan Aslan, göremediği baba sevgisini kader ortağı olan çocuklara veriyor.

KALACAK BİR YERİ YOKTU

Elazığ'da 1977 yılında annesinin ölmesi üzerine Hıdır Aslan (54), 7 yaşında kardeşiyle birlikte Harput Çocuk Yuvası'na verildi. Yuvada büyüdükten sonra 19 yaşında memur olarak çalıştığı kuruma atanan Aslan, kalacak yeri olmadığı için bir süre daha yuvada kaldı. Ardından evlenen ve hayatını kuran Aslan, 2 çocuk babası oldu. Bir yandan çalışan Aslan, diğer yandan da eğitimine devam etti ve 3 üniversite bitirdi.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

2018 yılında Tunceli Aile ve Sosyal İl Müdür Yardımcısı olan Aslan, 7 ay önce de Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne atandı. Bir zamanlar kendisinin de kaldığı ve büyüdüğü yurdun şimdi müdürü olan Aslan, yaşamadıklarını ve hayallerini gerçekleştirmek için canla başla çalışmaya başladı. Aslan, zamanında yaşamadığı baba sevgisini şimdi yurttaki çocuklara veriyor.

Hıdır Aslan, göreve başladığı süre içerisinde bir yandan kurumda birçok çalışmaya imza atarken diğer yandan da 4 çocuğun yeteneğini keşfederek kurumlara yönlendirdi.

Etiketler : elazığ çocuk esirgeme yurrt
Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde

Merve Boluğur, Serdar Ortaç ile görüşme halinde
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Motive'li gece

Motive'li gece
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Hayali ajan olmak: OO7 IVANA

Hayali ajan olmak: OO7 IVANA
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX