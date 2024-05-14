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Özgür Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı
14 Mayıs 2024 Salı 09:37:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 09:37:00

Güç savaşları erken başladı... Özgür Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “Benim iki forvetim var. Ancak yarın bakarsın orta sahadan çok kabiliyetli biri daha gelir, bambaşka şeyler olur." sözleri Saraçhane'de soru işaretlerine neden oldu. İşte detaylar...

Kurultaydan sonra CHP'de İstanbul ile Ankara arasında güç savaşları erken başladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda "Benim iki forvetim var. O gün geldiğinde hangisi formdaysa penaltıyı ona attırırım" diyerek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Ancak "Yarın bakarsın orta sahadan çok kabiliyetli biri daha gelir, bambaşka şeyler olur. Bilemezsin" sözleri Saraçhane'de soru işaretlerine neden oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Saraçhane'nin kurultaydan sonra oluşan "genel başkan Ankara'dan, lider İstanbul'dan" dengesine ağırlık vereceği öğrenildi. Bu mesaj parti içi ve kamuoyunda pekiştirilecek. İmamoğlu kendisine yakın kurmaylar ve PM üyeleri aracılığıyla kendisi için zemin oluşturacak.

Etiketler : chp özgür özel kurultay
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