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14 Mayıs 2024 Salı 10:28:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2024 Salı 10:28:00

Tavuk eti üretimi yükseldi!

Kaynak: AA

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Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artarak 204 bin 912 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 artışla 1 milyar 790 milyon 81 bin adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta 204 bin 912 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 2,7, aylık bazda yüzde 1,6 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi ise martta aylık bazda yüzde 3,3, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 790 milyon 81 bin tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 112 milyon 777 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 16,9 yükselişle 5 bin 29 ton oldu.

Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 7,5, hindi eti üretimi yüzde 26,5 arttı.

Etiketler : tavuk üretim tüik
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