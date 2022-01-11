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11 Ocak 2022 Salı 15:23:00 - Güncelleme:11 Ocak 2022 Salı 15:23:00

Zelenskiy'den Donbas açıklaması: Kalıcı anlaşma vakti geldi

Kaynak: AA

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas krizini sona erdirmek için kalıcı olarak anlaşmanın vaktinin geldiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Donbas krizinin çözümüne ilişkin kurulan Normandiya Formatı liderlerinin danışmanları Jens Plotner ve Emmanuel Bonn'u kabul etti.

Paris'te 2019'da alınan kararların uygulanması için gösterilen çabaları memnuniyetle karşıladığını belirten Zelenskiy, "Çatışmayı sona erdirmek için kalıcı olarak anlaşmanın vakti geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, bir sonraki Normandiya Formatı zirvesinde bu kapsamda gerekli kararları almaya hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede taraflar, Rusya-Ukrayna çatışması ve Ukrayna'nın sınırlarındaki durumu görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, yaptığı açıklamada, ülkesinin siyasi çözüm yoluna bağlı olduğunu yineleyerek, Paris'te alınan kararlar olan ateşkes rejimine bağlı kalma, esir değişimi ve Donbas'taki giriş-çıkışların açılmasının gerekliliğine değindi.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Rusya, Almanya, Fransa ve Ukrayna'dan oluşan Normandiya Formatı zirvesi ülke liderlerinin katılımıyla en son Aralık 2019'da Paris'te düzenlenmişti.

Etiketler : Ukrayna Devlet BaşkanI Ukrayna RUSYA
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