Teröre boyun eğdi

İsveç'te Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesi Meclis'te kabul edilmedi. İsveç Demokratlar Partisi'ne, ana muhalefet Muhafazakar Parti (M), Hristiyan Demokrat Parti (DK) ve Liberal Parti'nin (L) destek verdiği oylamada, muhalefet, Johansson'un bakanlığının düşmesi için gerekli 175 oyu yakalayamadı. Milletvekillerinin 174'ü gensoru aleyhinde oy kullandı. Parlamentoda gensoru önergesinde kritik rakam 175 olduğu için, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'in kullanacağı oy merak konusuydu.

SON ANDA DEĞİŞTİRDİ

Daha önce hükümetin kendisiyle YPG/PKK'ya destek verilmesi yönünde yapılan anlaşmaya sadık kalmadığını öne süren Kakabaveh, Türkiye ile NATO görüşmelerinin devam etmesinden dolayı da Johansson'un aleyhinde oy kullanacağını açıklamıştı. Hükümete önce şantaj yapan daha sonrada pazarlık yapmaya çalışan Kakabaveh, son dakikada kararını değiştirerek Johansson lehine çekimser oy kullandı.

ÖRGÜTTEN RİCACI OLDULAR

Sosyal Demokrat Partisi, hükümeti düşürmemesi için Suriye'deki terör örgütü liderlerini arayarak Kakabaveh'i ikna etmelerini istedi. Expressen gazetesinin iddiasına göre, örgüt elebaşı, Kakabaveh'i arayarak kriz çıkarmaması gerektiği yönde telkinde bulundu. Kakabaveh, gelen emir üzerine oy kullandı. Hristiyan Demokrat Partisi Genel Başkanı Ebba Busch, Kakabaveh'in gelen emirle oy kullandığını söyledi.

ÖRGÜTE DESTEK ANLAŞMASI YAPILDI

İsveç'te 349 milletvekilinin bulunduğu mecliste hükümeti kurmak için 175 milletvekiline ihtiyacı olan Andersson, bağımsız milletvekili Kakabaveh'in desteğini alarak 1 oy farkla 24 Kasım'da Başbakan seçilmişti. Bu oy karşılığında Sosyal Demokrat Parti ile Kakabaveh arasında YPG/PKK'ya destek olunması için anlaşma imzalanmıştı. Sosyal Demokrat Partisi Sekreteri Tobias Baudin, Kakabaveh'e oylama öncesi "PYD ile anlaşmalarımıza sadığız, bizlere güvenebilirsiniz" dediği öğrenildi.

BAŞBAKAN'DAN 'TAVİZ VERMEDİK' İDDİASI

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson hakkında verilen gensoru önergesinin Mecliste kabul edilmemesinin ardından İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, basın toplantısı düzenledi. Andersson, terör örgütü YPG/PKK destekçisi bağımsız milletvekili Amineh Kakabaveh'e herhangi bir taviz vermediklerini söyledi. Gensoru önergesindeki oylamanın Johansson'un lehine çıkmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran Andersson, "Kakabaveh'e hiç taviz vermedik. NATO sürecinde tekerin çarkına çubuk sokanların siyasi oyununa İsveç halkının ihtiyacı yoktur" ifadelerini kullandı.

KAKABAVEH 'KURTARDIĞI' HÜKÜMETİ YİNE TEHDİT ETTİ

İsveç'in Expressen gazetesi, 'hükümeti kurtaran' Amineh Kakabaveh'in, şimdi de yeni taleplerde bulunacağını, kabul edilmezse bu kez hükümet bütçesine ret oyu verme tehdidinde bulunduğunu yazdı. Gazete, Kakabaveh'in oylamadan sonra, iktidardaki Sosyal Demokrat Parti sekreteri Tobias Baudin veya gensoruda düşmekten kurtardığı Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson'un kendisiyle yeni müzakereler yapmasını istediğini söylediğini belirterek, "Bütçe gelecek hafta oylanacak. Bu hafta benimle oturup gelecekte ne yapacaklarını, anlaşmada iyi gitmeyen şeyleri nasıl gerçekleştirebileceklerini tartışmazlarsa, sözlerini yerine getirmezlerse onlara oy vermeyi düşünmüyorum" sözlerini aktardı.

Gazeteye göre Kakabaveh, YPG ve YPJ ile ilişkili olduğu gerekçesiyle 130'dan fazla kişinin güvenlik soruşturması altında olmasının ele alınmasını, ayrıca Türkiye'ye yönelik silah ihracatı yasağının devam etmesini istiyor. Öte yandan, Başbakan ve bakanın, hükümetlerini kurtaran Kakabaveh'in yeni ve daha farklı taleplerine de tarafsız kalamayacağı, tek oya mahkum hükümetin bunun yakın zamanda istifa zorunluluğuyla karşı karşıya kalacağı yorumları da İsveç gazetelerinde yer buldu.

'ERDOĞAN HAKLI'

İsveçliler ise hükümetin, Kakabaveh'den destek almasını sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla eleştirdi. Anita Steen isimli bir İsveçli "Erdoğan demişti, Meclisinizdeki teröristler bir gün sizi etkileyecek" şeklinde paylaşımda bulundu. Bu paylaşıma yorum yazan Daniel Jonsson, "Erdoğan'ı anlıyorum" cevabını verdi. Astra Nordström ise "Ne için en gerilla asker Meclisimizde oturuyor. Andersson pısırık, Johansson'dan daha kötü" dedi.