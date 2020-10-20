20 Ekim 2020 Salı 10:32:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 10:36:00
Dağlık Karabağ'da tarihi an: 28 yıl sonra ezan sesi yükseldi
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki köylerden birinde, 28 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Köyün adı, güvenlik önlemleri gerekçesiyle açıklanmadı.
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki bir köyde, 28 yıl sonra ilk kez minarelerden ezan sesi yükseldi.
Azerbaycan askerleri, tarihi anı ölümsüzleştirmek için kameralarına sarıldı.
Yaşadıkları sevinç ise gözlerinden okunuyordu.
Ezan okunan köyün adresi ise güvenlik önlemleri nedeniyle açıklanmadı.
- Bakanlık açıkladı: Hepsi öldürüldü!
- TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi'ne seslendi "Minsk'in beyin ölümü gerçekleşti"
- İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi BAE oldu
- Ermenistan'a ağır darbe! İşgalden kurtarılan köyde ele geçirildi
- Yunan gazetesi Macron'un hezimetini yazdı: Türkiye'ye yaptırım çıkaramadı
- Dağlık Karabağ'da tarihi an: 28 yıl sonra ezan sesi yükseldi