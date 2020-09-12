  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4755
  • Euro
    8,8596
  • Altın
    466,2300
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Eski Başbakan Tansu Çiller'den 12 Eylül darbesine ilişkin açıklama: Hedef alınan Cumhuriyetimiz, dem ...
İçişleri'nden 81 ile yeni koronavirüs genelgesi: HES kodu olmayana bilet satışı yapılmayacak
Konya'daki çifte cinayetin sebebinin 'selamlaşma' olduğu ortaya çıktı
Koronavirüsü inceleyen ilk bilim insanlarından olan Çinli Dr. Li-Meng Yan: Korona insan yapımı bir v ...
Rasulayn'da peş peşe terör saldırıları! Çok sayıda kişi yaralandı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 12 Eylül mesajı
Gençlerbirliği'nde 2 kişi koronavirüse yakalandı
12 Eylül darbesinin üzerinden 40 yıl geçti
İngiliz Guardian gazetesi sordu: Bu harita savunulabilir mi?
Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi! PCR testi sonuçları negatif çıktı
İkinci el araç alacaklara galericilerden uyarı geldi: Son 10 gün
İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bini aştı
Ürdün'den Bahreyn-İsrail anlaşması ile ilgili açıklama!
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan 12 Eylül mesajı: Söz de karar da milletindir
Terör örgütü PKK'nın kirli yüzünü deşifre etti! Kaçan terörist: 12 yaşındaki çocuğu infaz ettiler
Baba ile oğlunun kavgası kanlı bitti
Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip açıklaması: Her şeye rağmen dimdik ayaktadır
Rusya'da koronavirüs bilançosu! 1 milyon 60 bine dayandı
Tapulu malım dedi, yolu tel örgüyle kapattı
Türkiye'nin gücüne güç katacak, teröristlerin korkulu rüyası olacak! Minyatür bombanın atışlı testle ...
Bülent Korkmaz neden istifa etti! İşte Konyaspor hakkındaki o açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Her darbe 'vatana ihanet'tir
Demet Akalın'ın kızı Hira'nın üzerine kış bahçesinin camı düştü! Ünlü isimler yorum yağdırdı
Boston Celtics, Doğu Konferansı finaline yükseldi
12 Eylül 2020 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 12:02:00

Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 60 bine yaklaştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Rusya'da tespit edilen koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 57 bin 362'ye, ölü sayısı 18 bin 484'e yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 488 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 57 bin 362’ye yükseldi.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 119 artarak 18 bin 484’e, iyileşen sayısı 5 bin 428 artarak 873 bin 535’e ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 22,4’ünde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 670 artarak 270 bin 447’ye, ölü sayısı 12 artarak 4 bin 968’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 356 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 40 milyon 200 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla birlikte ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER