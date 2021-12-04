VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de lise saldırısı zanlısının ebeveynleri yakalandı
Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama
Eren Kış-6 operasyonlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'ın mitingine bombalı tuzak önlendi
5 otomobil firması sözlü savunmasını 19 Ocak'ta yapacak
Türkiye'de 20 bin 374 yeni vaka tespit edildi
Özhaseki: Asgari ücretlerin nasıl arttığını herkes yakında görecek
AK Parti'li Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması
Altun'dan videolu 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' paylaşımı
Merkel: 'Sinsi virüs' Kovid-19 ciddiye alınmalı
ABD'de can kaybı 788 bine yaklaştı
İstanbul'da evin balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Gelişen teknoloji günleri
Yarının Finansı Zirvesi... Finans sektörü; Dijital teknolojiler ve sürdürülebilirlik eksenin dönüşüy...
"Esas derdim hayallerimi tasvir etmekti"
Türkiye'den DEAŞ'ın terör saldırısına kınama
Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar!
Kripto paralardaki düşüşte 'Omicron ve ekonomik darlık' etkisi
UYAP'ta kullanıcılara bazı kolaylıklar getirildi
Kılıçdaroğlu'na TÜİK tepkisi
"Rusya ve Ukrayna arasında gerilimi azaltacak adımları desteklemeye hazırız"
Çalıntı otomobille 900 km yol gittiler... 3 çocuk İstanbul'da yakalandı
MEB Kültür Yayınları mobil uygulaması kullanımda
Omicron yeni bir kapanma getirir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
04 Aralık 2021 Cumartesi 21:18:00 - Güncelleme:04 Aralık 2021 Cumartesi 21:55:00

Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama

Kaynak: AA

ABONE OL

İran medyası, İsfahan eyaletindeki Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

İran'daki yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Natanz Nükleer Tesisi'ne 20 kilometre mesafedeki Badrud bölgesinde patlama yaşandı.

İran devlet televizyonu ise olası bir saldırıya karşı hava savunma sistemlerinin tepkisini ölçmek için tatbikat amacıyla füze ateşlendiğini duyurdu.

Fars haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini yazarken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktardı.

İran'daki diğer yerel kaynaklara göre de ateşlenen füzeler havadaki 2 belirsiz cismi imha etti.

Patlamanın Avusturya'nın başkenti Viyana'daki görüşmelerin yeniden başlamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Etiketler : iran medyası İsfahan eyaleti nükleer tesis
Dava sürecinde böyle olsun istemezdim

Dava sürecinde böyle olsun istemezdim
Tiyatronun yeni ikilisi

Tiyatronun yeni ikilisi
Modaseverler buluştu

Modaseverler buluştu
Muslera aile keyfinde

Muslera aile keyfinde
Kuruluş Osman'ın 'Hera'sı oldu

Kuruluş Osman'ın 'Hera'sı oldu
Şahinler bir arada

Şahinler bir arada
Arabesk albüm geliyor

Arabesk albüm geliyor
Doğum günü yemeği

Doğum günü yemeği
Ünleri 65 ülkeye yayıldı

Ünleri 65 ülkeye yayıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER