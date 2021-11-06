VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İyon savaşçılarının 2500 yıllık hüznü
Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede yeni kurul oluşturuldu
1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay
Haftalık Burç Yorumları! İkizler kariyer, Terazi aşkta yükselişte
Otobüs seferi yapılmayan köyün ulaşım sorunu KDK'nin girişimiyle çözüldü
Le Monde'dan Türkiye eki! Hem övdüler hem hedef gösterdiler
İYİ Partili Türkkan'ın küfrettiği şehit ağabeyi yaşadıklarını anlattı
Hem lezzetli hem şifa deposu! Depresyona doğal ilaç: Kestane
Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım
Pastırma sıcaklarında hasta olmayın
Başkan Erdoğan ilkokul açılışı gerçekleştirdi
Asayiş uygulamasında 510 şüpheli yakalandı
Atama kararları Resmi Gazete'de
İrem'in okuma azmine Milli Eğitim Bakanı Özer kayıtsız kalmadı
BMGK'dan Etiyopya'daki taraflara "ateşkes" çağrısı
İstanbul'da yoğun sis etkisini sürdürüyor!
Macron'un eski yakın korumasına 3 yıl hapis cezası
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İyi Partili Türkkan'a tepki
İstanbul'da sis nedeniyle deniz seferleri durduruldu
Türkiye'de 28 bin 193 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan: Artık çocuklara 'hayır' demeyi başaramıyoruz
İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek
Fatih Aydın tutuklandı! İşte ilk savunması
Bakan Kurum: 409 millet bahçesini hızla yapıyoruz
06 Kasım 2021 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:06 Kasım 2021 Cumartesi 10:00:00

Le Monde'dan 100 sayfalık Türkiye eki! Hem övdüler hem hedef gösterdiler

Kaynak: Akşam

ABONE OL

Fransız Le Monde gazetesinin Türkiye ekinde, Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin gayri safi hasılasını üç katına çıkardığı anlatılırken, ‘tek adam' denilerek hedef gösterildi.

Fransız Le Monde gazetesi, 100 sayfalık Türkiye eki yayınladı. Türkiye'deki altyapının, sağlık sisteminin geldiği noktadan övgüyle bahseden Le Monde, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) üç katına çıktığını yazdı. Tam da bu nedenle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'den bu yana tüm seçimleri kazandığının altı çizildi. Türkiye'nin G20'ye girmesini sağlayan Erdoğan'ın, son yıllarda İHA diplomasisi yürüttüğüne dikkat çekildi. Avrupa'da giderek katılaşan siyasi ortamı görmezden gelen Le Monde, yine "otoriterlik", "tek adam", "padişahlık" gibi klişelere yer vererek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

TÜRKİYE CEZBEDİYOR

Analizde "Coğrafi konumu, demografik ağırlığı, ekonomik dinamizmiyle vazgeçilmez bölgesel güç komşumuz Türkiye bizi hem büyülüyor, hem endişelendiriyor" denildi.

Etiketler : hedef le monde recep tayyip erdoğan iha sağlık otoriterlik türkiye
Bir aile komedisi

Bir aile komedisi
Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"

Gonca Derin'den Ebru Şanlı'ya "Haddini bil"
Konser maratonu

Konser maratonu
Fotoşop kurbanı olmuş

Fotoşop kurbanı olmuş
Karavan yaptırıyor

Karavan yaptırıyor
Dördüncü aşıyı oldu

Dördüncü aşıyı oldu
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu
Cesur olmayı seviyorum

Cesur olmayı seviyorum
Karnı burnunda

Karnı burnunda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER