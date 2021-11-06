Le Monde'dan Türkiye eki! Hem övdüler hem hedef gösterdiler

Le Monde'dan 100 sayfalık Türkiye eki! Hem övdüler hem hedef gösterdiler

Fransız Le Monde gazetesi, 100 sayfalık Türkiye eki yayınladı. Türkiye'deki altyapının, sağlık sisteminin geldiği noktadan övgüyle bahseden Le Monde, gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) üç katına çıktığını yazdı. Tam da bu nedenle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'den bu yana tüm seçimleri kazandığının altı çizildi. Türkiye'nin G20'ye girmesini sağlayan Erdoğan'ın, son yıllarda İHA diplomasisi yürüttüğüne dikkat çekildi. Avrupa'da giderek katılaşan siyasi ortamı görmezden gelen Le Monde, yine "otoriterlik", "tek adam", "padişahlık" gibi klişelere yer vererek Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

TÜRKİYE CEZBEDİYOR

Analizde "Coğrafi konumu, demografik ağırlığı, ekonomik dinamizmiyle vazgeçilmez bölgesel güç komşumuz Türkiye bizi hem büyülüyor, hem endişelendiriyor" denildi.