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Karadeniz'de tehlikeli gerginlik: Rus savaş uçağı Fransa ve ABD casus uçağını engelledi
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08 Aralık 2020 Salı 01:10:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 01:10:00

Karadeniz'de tehlikeli gerginlik: Rus savaş uçağı Fransa ve ABD casus uçağını engelledi

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Rusya, ülke sınırlarına doğru yaklaşan Fransa ve ABD'ye ait casus uçaklarını Karadeniz'de engellediğini duyurdu.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi (NDCC), Rus radarlarının, ülke sınırına doğru yaklaşan casus uçaklarını tespit ettiğini ve uçakların engellendiğini açıkladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, merkezden yapılan açıklamada, “Hava hedeflerini belirlemek ve Rus devlet sınırına yönelik ihlalleri önlemek için, Güney Askeri Bölgesi'nin hava kuvvetleri hava savunma kuvvetlerinden bir Su-30 savaş uçağı kalkış yaparak, casus uçakları engelledi." ifadeleri kullanıldı.

Rus savaş uçağı radarın tespit ettiği hedefleri, ABD Hava Kuvvetleri'nin RC-135 stratejik keşif uçağı ve KS-135 yakıt ikmal uçağı ve Fransız Hava Kuvvetleri'nin C.160G keşif uçağı olarak belirlediğini aktaran merkez, "Bu hedeflere, Karadeniz üzerinden eşlik ederek Rus sınırına yaklaşmalarını engelledi” ifadelerine yer verdi.

Etiketler : rus savaş uçağı ABD Hava Kuvvetleri Rus radarları
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