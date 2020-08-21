Irak Başbakanı Kazımi ile görüşen ABD Başkanı Trump'tan önemli açıklamalar!

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21 Ağustos 2020 Cuma 09:05:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2020 Cuma 09:05:00

Irak Başbakanı ile görüşen Trump'tan dikkat çeken Türkiye ve Başkan Erdoğan açıklaması

Kaynak: AA/İHA

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ABD Başkanı Trump, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile yapacağı görüşme öncesi ABD askerlerinin Irak'tan çekileceğini açıkladı. Türkiye ile ilişkilerine değinen Trump, "ABD'nin, özellikle de benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi

ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki üst düzey heyet, Amerikalı yetkililerle iki ülke arasındaki stratejik müzakerelerin dün 2. turunu başlatmıştı. Bugün Beyaz Saray’da el-Kazımi ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin hızlı bir şekilde Irak’tan çekileceğini duyurdu. Trump, Irak ile iyi ilişkileri olduğunun altına çizerek, petrol anlaşmaları yaptıklarını aktardı. Başkan Trump, Suriye’deki ABD askerlerinin de büyük oranda çekildiğini ve sadece petrolü korumak için küçük bir kısım askerin kaldığını ifade etti.

TRUMP’TAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

El-Kazımi ise yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına değinerek, “Türkiye ile diyalog halindeyiz. Sorunları çözmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump bu açıklamanın ardından ABD-Türkiye ilişkileri hakkında, "ABD’nin ve benim Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye ve Erdoğan ile ilişkilerimiz çok çok iyi" dedi.

Öte yandan Başkan Trump, ABD-Meksika sınırına inşa edilen duvar için başlatılan "We Build The Wall” (Duvar İnşa Ediyoruz) kampanyasında dolandırıcılık yaptığı iddiası ile gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon için üzgün olduğunu dile getirdi. Trump, ayrıca Bannon’ın görevinden ayrıldığını ve kendisi ile bir ilişkisinin olmadığına vurgu yaptı.

TRUMP VE IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ'DEN "İŞ BİRLİĞİ" VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, DEAŞ ile mücadele ve güvenlik alanlarında iş birliği vurgusu yaptı.

Trump ve Kazımi, Beyaz Saray'da yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak açıklama yayımladı.

Irak güvenlik güçleri ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, DEAŞ'ı yenmek için birlikte çalıştığına işaret edilen açıklamada, "DEAŞ'ın Irak ya da başka bir millete tehdit teşkil edemeyecek bir hale gelmesini sağlamak için birlikte çalışmayı sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

Irak'ın askeri kapasitesini oluşturmak ve ortak çıkarlara yönelik tehditlerle mücadele için iki ülke arasında uzun vadeli güvenlik iş birliğine bağlılığın teyit edildiği belirtilen açıklamada, "Güvenlik iş birliğimiz, ekonomik, insani, siyasi ve kültürel iş birliğini genişletme çabalarımızın temelini güçlendirmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin, Irak halkına iş ve hizmet veren ve Orta Doğu'da istikrar gücü olarak yer alan müreffeh ve istikrarlı bir Irak inşa etmenin önemini bir kez daha ortaya koyduğu vurgulandı.

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