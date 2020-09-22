22 Eylül 2020 Salı 12:08:00 - Güncelleme:22 Eylül 2020 Salı 12:08:00
Gözlerin çevrildiği koronavirüs aşısıyla ilgili Rusya'dan flaş açıklama: 15 Ekim'e kadar tamamlayacağız
Koronavirüs aşı çalışmalarını hızlandıran Rusya, salgının tedavisi için geliştirdiği ikinci aşının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağını açıkladı.
Rusya, koronavirüs tedavisi için geliştirilen ikinci aşının kaydını 15 Ekim'e kadar tamamlayacağını duyurdu.
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