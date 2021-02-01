Dünyanın ilk hava taksi limanı

Urban-Air Port isimli bir startup şirketi tarafından başlatılan proje gelecekte hava taksilerin şehir merkezinde nasıl çalışacağını göstermeyi ve buna altyapı hazırlığı yapmayı amaçlıyor. Dikey olarak havalanabilen ve tekrar iniş yapan elektrikli bir prototipin bulunduğu hava taksi limanı kasım ayından itibaren ziyaret edilebilecek.

Urban-Air Port geçici havaalanının şehir merkezine kurulabilmesi için 1.2 milyon sterlinlik bağış kazandı.