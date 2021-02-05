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05 Şubat 2021 Cuma 21:32:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 21:32:00

Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 milyon 300 bini geçti

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 300 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 300 bin 771'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 467 bin 552 ile ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 229 bin 97 ile Brezilya, 162 bin 922 ile Meksika, 154 bin 954 ile Hindistan, 111 bin 264 ile İngiltere, 90 bin 618 ile İtalya, 77 bin 952 ile Fransa, 75 bin 732 ile Rusya, 61 bin 386 ile İspanya, 61 bin 131 ile Almanya, 58 bin 336 ile İran, 55 bin 131 ile Kolombiya ve 48 bin 700 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de bugün itibariyle 26 bin 577 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 105 milyon 658 bin 44'e ulaşırken, virüs bulaşan 77 milyon 318 bin 350 kişi iyileşti. Halen 25 milyon 893 bin 984 hastanın tedavisi sürüyor.

Etiketler : Kovid-19 Türkiye Dünya genelinde vaka sayısı
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