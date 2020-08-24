'İsrail'in Washington'daki adamı' harekete geçti: Bahreyn, Umman, Katar ve Sudan'a da gidecek

BAE’nin Filistin’e ihanet ederek İsrail ile “normalleşmesi”ne tepkiler sürerken diğer Müslüman ülkeleri anlaşmaya dahil etme çabası yoğunlaştı.

İsrail istihbaratı Mossad Başkanı Yossi Cohen’in, BAE’nin organizesiyle Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo ile görüştüğü iddia edildi.

ÜST DÜZEY KATILIM

Londra merkezli Al-Araby Al-Jadeed internet sitesinin haberine göre, toplantıya BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayed’in de aralarında bulunduğu üst düzey Emirlik yetkilileri de katıldı. Siteye konuşan kaynaklar, Sudan ordusunun İsrail ile ilişkilerin düzeyini geliştirme talebinde bulunduğunun da altını çizdiler.

Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Faki Süleyman ise Dagalo ve Cohen arasında bir görüşmeye dair bilgilerinin olmadığını söyleyerek, Konsey’de bu yönde bir görüşme yapılmadığını belirtti. Ancak BAE’li Tahnun bin Zayed’in, Dagalo ile olan yakın ilişkisi daha önce medyaya yansımıştı. Tahnun bin Zayed’in nisan ayında Sudan’ın başkenti Hartum’a giderek Libya’da darbeci Hafter saflarında savaştırmak üzere Sudanlı Komutan’dan iki tugay asker sözü aldığı ortaya çıkmıştı.

POMPEO’DAN ORTADOĞU TURU

Öte yandan ABD yönetimi de, arabuluculuğu ile gerçekleştirilen anlaşma sonrası bölgeye yönelik resmi ziyaretlerine başlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bugün İsrail’i, yarın da BAE’yi ziyaret edeceği belirtiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, AP’ye konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen diplomatlar Pompeo’nun bölgede Bahreyn, Umman, Katar ve Sudan’a da uğranmasının beklendiğini bildirdi. Reuters haber ajansına konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen Sudanlı bir yetkili de ziyareti doğruladı.

KUSHNER DE BÖLGEYE GİDECEK

Pompeo haricinde ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Jared Kushner ve ABD’nin Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz’in de Eylül ayının ilk haftasında Orta Doğu’yu ziyaret etmesi planlanıyor. Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien ve ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi Brian Hook’un da Orta Doğu ziyaretlerine katılması bekleniyor. Kushner ve Berkowitz’in İsrail ve BAE ziyareti sonrası Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman gibi diğer Arap ülkelerini İsrail ile ilişkilerini normalleştirmeye teşvik etmek amacı ile bu ziyaretleri gerçekleştirecekleri değerlendiriliyor.

BAE’Lİ MUHALİFLER DİRENİŞ BİRLİĞİ KURDU

BAE’deki siyasi muhalifler, İsrail ile normalleşmeye karşı direniş birliği kurduklarını açıkladı. BAE’deki önde gelen siyasi muhaliflerden 6’sının imzasını taşıyan açıklamada, BAE’nin kurulduğu ilkelere uygun olarak ekonomik, spor, güvenlik, siyasi ve halk düzeyinde İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddetmekle ilgilenen “BAE Normalleşmeye karşı Direniş Birliği” adı altında bir sivil toplum kuruluşu kurulduğu belirtildi. BAE’nin, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalamak suretiyle yolundan ve gidişatından saptığı ifade edilen açıklamada, “İsrail’in Filistin topraklarını işgal etmesine meşruiyet kazandıran” bu anlaşmanın ümmete ihanet olduğu vurgulandı. Açıklamada, birliğin hedefinin, BAE halkının anlaşmayı reddettiğini vurgulamak, halkın sesini Körfez bölgesinin ve Arap ülkelerinin halklarına duyurmak olduğu kaydedildi.