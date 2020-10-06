Devlet sırlarını Estonya'ya kaçıran Rus asker yakalandı! Vatana ihanetle yargılanacak
Kaynak: aksam.com.tr
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'ya ait devlet sırlarını Estonya özel servisine teslim etmeye çalışan bir Rus askerinin yakalandığını açıkladı. Devlete ait gizli bilgileri satmaya çalışan iki casus kardeş hakkında vatana ihanet suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.
Rusya’nın federal güvenlik servisi FSB, devlet sırlarını Estonya’ya kaçırmaya çalışan bir Rus askerin yakalandığını açıkladı.
Aksam.com.tr’nin aktardığı habere göre, devlet sırlarını kaçırırken yakalanan askerin Estonya’da yaşayan kardeşinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Devlete ait çok gizli bilgileri toplayarak Estonya özel servisine götürürken yakalanan iki kardeş hakkında vatana ihanet suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası ve 500 bin Rus rublesine kadar para cezası istemiyle dava açıldı.
Estonya Dış İstihbarat Teşkilatı Sözcüleri konu hakkında yorum yapmayacaklarını söyledi.
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- Devlet sırlarını Estonya'ya kaçıran Rus asker yakalandı! Vatana ihanetle yargılanacak