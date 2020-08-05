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05 Ağustos 2020 Çarşamba 07:51:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2020 Çarşamba 07:52:00

Beyrut'ta patlamanın ardından 2 hafta olağanüstü hal ilan edildi

Kaynak: AA

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Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamanın ardından Yüksek Savunma Konseyi, başkentte 2 hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.

Yüksek Savunma Konseyi daha önce de Beyrut'u felaket bölgesi ilan etmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.

Irak ve Katar'dan Lübnan'a 3 sahra hastanesi

Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün yaşanan patlama nedeniyle Irak ve Katar'ın 3 sahra hastanesi göndereceği belirtildi.

Lübnan haber ajansı NNA'da, Katar'ın bugün iki sahra hastanesi göndereceği, bunlardan her birinin 500 yatak kapasiteli olacağı ifade edildi.

Haberde, Irak'ın da bir sahra hastanesi ile kriz döneminde kullanılmak üzere petrol göndereceği bilgisi yer aldı.

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