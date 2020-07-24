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24 Temmuz 2020 Cuma 10:25:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 10:25:00

Arnavutluk Meclisi, Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasını onayladı

Kaynak: AA

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Arnavutluk Meclisi, Türkiye ile imzalanan mali ve askeri iş birliği anlaşması ve mali yardıma ilişkin uygulama protokolünü onayladı. Anlaşma, özellikle Türkiye'de yüzde 100 yerli üretime sahip firma ve taraflardan askeri amaçlar için hizmet satın alma noktasında mali yardım sağlanmasına ilişkin ilkeleri belirlemeyi amaçlıyor.

Söz konusu anlaşmayla protokolün yasa tasarısı, 105 "evet", 4 "hayır" ve 4 "çekimser" oyla kabul edildi.

Milletvekili Elona Gjebrea, meclis oturumunda oylama öncesi yaptığı konuşmada, savunma reformu, Arnavutluk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması, NATO entegrasyonu ve savunma dönüşümünün Batı Balkan ülkelerinin ortak sorunları olduğunu söyledi.

Arnavutluk Meclisinin 1998’den bu yana Türkiye ile 26 askeri anlaşma, hibe ve protokol onayladığını anımsatan Gjebrea, "Ülkemizin stratejik ortağı Türkiye, savunma ve ulusal güvenlik programına uygun olarak askeri lojistik de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda Arnavutluk’u sürekli olarak desteklemiştir." ifadelerini kullandı.

Gjebrea, bu anlaşma ile Savunma Bakanlığı tarafından bu hizmetler için 2,3 milyon dolar kullanılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde onaylanan anlaşmalara ve askeri protokollere uygun olarak tüm fonları almak için gelecekte gelir elde etmek gerekmektedir. Bugün onaylanacak yasa tasarısı, ülkemizin NATO üyeliği çerçevesinde Savunma Bakanlığı politikaları ile uyumludur. Son aylarda ülkemizin etkilendiği deprem de dahil olmak üzere bizi zor durumlarda yalnız bırakmayan Türk tarafına teşekkür ediyoruz. Bu desteğin sadece Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonuna değil, aynı zamanda sivil acil durumlara da yardımcı olacağını umuyorum."

Arnavutluk Bakanlar Kuruluna göre söz konusu iş birliği anlaşması, özellikle Türkiye’de yüzde 100 yerli üretime sahip firma ve taraflardan askeri amaçlar için hizmet satın alma noktasında mali yardım sağlanmasına ilişkin ilkeleri belirlemeyi amaçlıyor.

Söz konusu anlaşma taraflar arasında 24 Ocak 2020 ve 24 Şubat 2020 tarihlerinde imzalanmıştı.

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