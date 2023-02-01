Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
Kaynak: AA
Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu bugün güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Almanya İstanbul Başkonsolosluğunun resmi İnstagram adresi gk.istanbul'dan yapılan açıklamada, konsolosluğun "güvenlik" gerekçesiyle 1 Şubat için kapalı kalacağı, vize ve pasaport işlemlerinin iptal edildiği kaydedildi.
Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz." yazısı asıldı.
Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.
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