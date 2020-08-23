  • BIST
    1109.88
  • Dolar
    7,3410
  • Euro
    8,6419
  • Altın
    457,8180
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak o anları anlattı! Müjdeli haberi aldığım an...
Fenerbahçe'nin forvet tercihi Mandzukic
Tokyo'da sıcak hava felaketi: 148 kişi öldü
Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!
Meksika, Brezilya ve Hindistan'da bilanço artıyor
Avustralya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'ü aştı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Giresun için geçmiş olsun mesajı
ABD Temsilciler Meclisi Posta Servisi tasarısını onayladı
Bakan Pakdemirli: Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini bekliyoruz
Geriden başladık öne geçtik!
Rize'de heyelan nedeniyle 2 bina tahliye edildi
Giresun'da sel felaketi! Bakan Soylu acı haberi verdi
BAE'deki siyasi muhalifler İsrail ile normalleşmeye karşı direniş birliği kurdu
Doğal gaz keşfine övgü: Türkiye'yi ekonomik ve siyasi düzeyde güçlendirecek
Alman aşısına Türk gönüllü!
Fırat Kalkanı dört yaşında: Terör koridoru yerle bir!
Hizbullah, İsrail'e ait İHA'yı düşürdü
Dünya'ya doğru geliyor! NASA çarpma olasılığını açıkladı
Bakanlık düğmeye basmıştı! RTÜK'ten Netflix açıklaması
Giresun'da sel felaketi!
İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'da sel bölgesinde
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Lincoln Red Imps-Priştine maçı iptal edildi
Antalya'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Lübnan Hizbullahı İsrail'e ait bir İHA düşürdüğünü duyurdu
23 Ağustos 2020 Pazar 09:11:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 09:11:00

ABD Temsilciler Meclisi, 25 milyar dolarlık Posta Servisi tasarısını onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de posta yoluyla oy kullanma tartışmaları devam ederken, Temsilciler Meclisi 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerine ulaştırılması için tüm önlemlerin alınmasını öngören bir tasarıyı kabul etti. Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 150 vekilin hayır oyuna karşılık, büyük çoğunluğu Demokrat 257 vekilin evet oyu vermesiyle söz konusu tasarı onaylandı.

Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, tasarının amacını, "Seçimlere kadar Posta Servisi'nin hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağından ve posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerlerine ulaştırılması ve sayılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istiyoruz." sözleriyle açıkladı.

Bu kapsamda tasarı bünyesinde ABD Posta Servisi'ne (USPS) 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrılması da öngörüldü.

Demokratlar, bu şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanacak milyonlarca Amerikalının oylarının en hızlı şekilde ilgili birimlere ulaştırılabilmesi için bir adım attıklarını vurguluyor.

CUMHURİYETÇİLERİN KONTROLÜNDEKİ SENATODA REDDEDİLMESİ BEKLENİYOR

Bir sonraki durağı Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato olacak olan tasarının burada kabul edilmesi ise beklenmiyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da bu yönde bir tasarı gelmesi halinde bu tasarıyı veto edeceği açıklamasını yapmış, USPS'in ilave paraya ihtiyacının olmadığını ve görevini zaten yaptığını söylemişti.

Trump, posta yoluyla oy kullanma işlemlerinin usulsüzlüğe açık olduğunu savunurken, Demokratlar ise Trump'ı "salgın döneminde vatandaşların posta yoluyla oy kullanmasını engellemeye çalışmakla" suçluyor.

USPS Başkanı Louis DeJoy, cuma günü Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, posta hizmetlerinde yapmayı planladıkları değişiklikleri 3 Kasım'daki seçimler bitene kadar askıya aldıklarını açıklamıştı.

DeJoy, şubelerindeki çalışma saatlerinin değişmeyeceğini, sokaklardaki posta toplama kutularının kaldırılmayacağını ve hiçbir posta işleme tesisini kapatmayacaklarını bildirmişti. DeJoy, yapacakları değişikliklerin "seçimler üzerinde bir etkisi olduğu" algısının oluşmaması için böyle bir karara vardıklarını vurgulamıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER