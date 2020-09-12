  • BIST
    1102.7
  • Dolar
    7,4755
  • Euro
    8,8596
  • Altın
    466,2300
İstanbul
22 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çerkeş'te sağanak ve dolu nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
Başkan Erdoğan bir çocuğun 'Tayyip Dede' seslenişine kayıtsız kalmadı
İspanya'da aşırı sağ gruplar, hükümet karşıtı gösteri düzenledi
Galatasaray sahasındaki son 11 açılış maçını da kazandı
Mali'de geçiş süreci 18 ay olacak
Sudan, 160 vatandaşını Libya'dan kurtardı
ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu
Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu
AB, Bahreyn-İsrail anlaşmasından memnun
Yunanistan'ı korku sardı: Fransa'dan savaş uçağı satın alacaklar
Kastamonu'da EBA TV'yi izleyemeyen çocuklara televizyon alındı
Bakan Dönmez, Karadeniz'deki doğal gaz keşfine ilişkin son durumu açıkladı
Beyrut Limanı'ndaki patlamanın 40'ıncı gününde protesto yürüyüşü düzenlendi
Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti
İlter Turan: 11 Eylül saldırıları dünya genelinde İslamofobinin yükselişine neden oldu
Kum fırtınası, Polatlı'da yaşamı olumsuz etkiledi
Yunanistan'ın Moria sığınmacı kampındaki sığınmacılar Avusturya'da iktidarı ikiye böldü
Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
Başkan Erdoğan'dan kendisini hedef alan Macron'a tepki: Senin süren az kaldı, gidicisin
Fatih Karagümrük sahasında kazandı
Karantinada olması gereken kişi pansiyondan çıkarken yakalandı
Bakan Koca, koronavirüs tablosunu açıkladı
Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül paylaşımı: Milletin üzerinde bir güç görmedik, tanımadık
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 497 oldu
12 Eylül 2020 Cumartesi 22:44:00 - Güncelleme:12 Eylül 2020 Cumartesi 22:55:00

ABD, Hafter'in Libya petrolüne uyguladığı blokajı sonlandırmayı 'taahhüt ettiğini' duyurdu

ABONE OL

ABD'nin Libya Büyükelçiliği, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, Libya petrolüne uyguladığı blokajı bugün itibarıyla sona erdireceğini kendilerine "taahhüt ettiğini" duyurdu.

ABD'nin Libya Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland'ın, Halife Hafter ile "karşılıklı yazışmalarda" bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Hafter'in "tüm enerji sektörünün en geç 12 Eylül'de yeniden açılmasına izin vereceğini ve bunu şahsen taahhüt ettiğini" ilettiği belirtildi.

Libyalı tarafların barışçıl diyalog için Birleşmiş Milletler öncülüğünde (Fas'ta) bir araya geldiği hatırlatılan açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin "Libya Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) hayati öneme sahip görevini yürütmeye başlamasına imkan veren bir Libya ittifakının görünmesinden memnuniyet duyduğu" vurgulandı.

Ülkede petrol ve gaz sektörünün zorla kapatılmasından dolayı Libyalıların ciddi elektrik krizi yaşadığı, Kovid-19 salgınıyla karşı karşıya olduğu ve yabancı paralı askerler ile silahlı grupların enerji altyapısına tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, "Hafter'in bu taahhüdünün derhal uygulanmasının Libya halkının refahını artırmak için hayati önem taşıdığına" işaret edildi.

Hafter saflarındaki milis ve yabancı paralı askerler, ocak ayında, ülkenin petrol kaynaklarının yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerinde petrol üretim ve ihracını zorla durdurmuştu.

Afrika'nın en büyük kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülkesi Libya'da, Hafter'in 8 aydır üretimi durdurması nedeniyle, günlük 20 saate varan elektrik kesintileri ve akaryakıt kuyrukları sıradan hale gelirken, ülke ekonomisinin uğradığı zarar 9,6 milyar doları aştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER