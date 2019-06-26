Zehir tacirlerine geçit yok

İstanbul’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 39 ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince, yılbaşından bu yana, kentte 15 bin 286 operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında evler, işyerleri ve araçlarda aramalar yapıldı. 1786’sı yabancı uyruklu 24 bin 301 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 3 bin 276'sı tutuklandı. Aralarında birçok uyuşturucu türünün bulunduğu, toplam 7 ton 545 kilo 840 gram uyuşturucu madde ve 8 milyon 627 bin 579 hap ele geçirildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 708 kilogramı eroin, 3 ton 350 kilogramı esrar, 167 kilogramı kokain olmak üzere 5,5 ton uyuşturucu madde ve 3 milyon 258 bin uyuşturucu hap ele geçirilmişti.