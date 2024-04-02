Yolda bulduğu 19 bin lirayı sahibine ulaştırdı
Manisa Salihli'de Cumali Kuğ, yolda zarf içerisinde 19 bin 200 lira buldu. Kuğ, kendi imkanlarıyla paranın sahibi Ahmet Akiş'i bulup zarfı teslim etti.
Manisa Salihli'de lastik ustalığı yapan Cumali Kuğ, karşıdan karşıya geçerken, zarf içerisinde 19 bin 200 lira buldu. Kuğ, zabıta ve polis ekiplerine arayıp kayıp para başvurunda olup olmadığını sordu. Başvuru olmadığını öğrencince kendi imkanlarıyla paranın sahibi Ahmet Akiş'i bulup zarfı teslim etti.