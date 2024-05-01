Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış müzakereleri! Adres belli oldu

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış müzakereleri! Adres belli oldu

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının hazırlanmasına yönelik müzakerelerin Kazakistan'ın Almatı kentinde yapılacağı duyuruldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerçekleştirilecek müzakere sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tokayev mesajında, "Kazak tarafının önerisi üzerine iki ülkenin barış anlaşmasına hazırlık amacıyla Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları arasında görüşmelerde bulunmak üzere karşılıklı anlaşmaya varmasını memnuniyetle karşılıyorum.