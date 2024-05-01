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01 Mayıs 2024 Çarşamba 21:01:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 21:01:00

MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde mevziye yıldırım düşmesi sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler : MSB PENÇE-KİLİT ŞEHİT Sait Toktaş
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