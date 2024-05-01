Bir leylek masalı

GÖNÜLLÜ BAKIM YAPTI



Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 1993'te terör saldırıları nedeniyle ailesiyle terk ettiği köyüne 6 yıl önce dönen Ahmet Zeki Samur, çocukluğunda gördüğü leyleklerin de yeniden köye gelmesi için yuva yaptı. Samur, ahşaptan yaptığı leylek maketini de yuvaya yerleştirdi. Çocukluğundan bu yana leylekleri çok seven 42 yaşındaki Samur, Karamürsel ve Yalova'da yaşadığı dönemde leylek yuvalarının bakım ve onarımlarını gönüllü olarak yaptığını anlattı.

YOLLARINI GÖZLÜYOR



Yalnız da olsa köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Samur, tek üzüntüsünün leylekleri görememek olduğunu belirtti. Samur, "Çocukken kuzuları otlatırken leylekleri görüyordum ama buraya geldikten sonra hiç leylek görmedim. Bizimle beraber 1993'te göç etmişler. Geri gelsinler, onlara eskiyi hatırlatayım diye bir yuva ve maket leylek yaptım. Yollarını gözlüyorum. Neden olmasın, ben inanıyorum ki leylekler gelecek" dedi.

GÖRENLER GERÇEK SANIYOR



Ahmet Zeki Samur, yuvanın yakınından geçenlerin maket leyleği gördüklerinde şaşırdığını söyleyerek, "Görenler 'O gerçek mi? diye soruyorlar. Keşke gerçek olsa. Bununla yetiniyorum şu anda" diyor.