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01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:00:00

Bir leylek masalı

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Çocukluğunda terk ettikleri Bingöl'deki köyüne geri dönen Ahmet Zeki Samur, leyleklerin de dönmesi için onlara yuva yaptı. Ahşaptan yaptığı leylek maketini de yuvaya yerleştiren Samur, "İnanıyorum ki gelecekler" dedi.

GÖNÜLLÜ BAKIM YAPTI

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 1993'te terör saldırıları nedeniyle ailesiyle terk ettiği köyüne 6 yıl önce dönen Ahmet Zeki Samur, çocukluğunda gördüğü leyleklerin de yeniden köye gelmesi için yuva yaptı. Samur, ahşaptan yaptığı leylek maketini de yuvaya yerleştirdi. Çocukluğundan bu yana leylekleri çok seven 42 yaşındaki Samur, Karamürsel ve Yalova'da yaşadığı dönemde leylek yuvalarının bakım ve onarımlarını gönüllü olarak yaptığını anlattı.

YOLLARINI GÖZLÜYOR

Yalnız da olsa köyüne dönmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Samur, tek üzüntüsünün leylekleri görememek olduğunu belirtti. Samur, "Çocukken kuzuları otlatırken leylekleri görüyordum ama buraya geldikten sonra hiç leylek görmedim. Bizimle beraber 1993'te göç etmişler. Geri gelsinler, onlara eskiyi hatırlatayım diye bir yuva ve maket leylek yaptım. Yollarını gözlüyorum. Neden olmasın, ben inanıyorum ki leylekler gelecek" dedi.

GÖRENLER GERÇEK SANIYOR

Ahmet Zeki Samur, yuvanın yakınından geçenlerin maket leyleği gördüklerinde şaşırdığını söyleyerek, "Görenler 'O gerçek mi? diye soruyorlar. Keşke gerçek olsa. Bununla yetiniyorum şu anda" diyor.

Etiketler : bingöl leylek yuva
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