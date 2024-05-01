Kuzu bebek Osman
Bursa'da hayvancılıkla uğraşan Şerif Mert'in ikiz kuzu doğuran koyunlarından biri, yavrularından birini sahiplenmedi. Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya "Osman" ismini verdi.
Bursa'nın Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Şerif Mert'in ikiz kuzu doğuran koyunlarından biri, yavrularından birini sahiplenmedi.
Kuzunun ölmesinden korkan Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya "Osman" ismini verdi. 20 günlük kuzu, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor.