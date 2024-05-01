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01 Mayıs 2024 Çarşamba 08:25:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 08:25:00

Kuzu bebek Osman

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Bursa'da hayvancılıkla uğraşan Şerif Mert'in ikiz kuzu doğuran koyunlarından biri, yavrularından birini sahiplenmedi. Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya "Osman" ismini verdi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Burhaniye Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan 58 yaşındaki Şerif Mert'in ikiz kuzu doğuran koyunlarından biri, yavrularından birini sahiplenmedi.

Kuzunun ölmesinden korkan Mert, biberonla beslemeye başladığı yavruya "Osman" ismini verdi. 20 günlük kuzu, sahibinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor.

Etiketler : bursa koyun kuzu
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