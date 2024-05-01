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01 Mayıs 2024 Çarşamba 15:45:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 15:45:00

Yapay zeka işsiz bırakabilir

Kaynak: AA

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Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, yapay zekanın insan hayatına etkilerini değerlendirerek, işsizlik endişesini tetiklediğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Erdoğan, teknoloji konusunda özellikle insanların iyimser olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Diyorlar ki 'Teknoloji bütün sorunlarımıza çözüm bulacak'. Buluyor ama teknolojinin ürettiği işlerle yok ettiği işler de var. Yapay zeka, birçok yeni iş alanı üretiyor ama birçoğunu yok ediyor, yok ettiği daha fazla" görüşünü kaydetti.

"SİSTEM İÇİN GEREKSİZ BİRİSİ OLUYORSUN"

Yapay zekanın iş modellerini de değiştirdiğini anlatan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bir tarafta 100 tane iş kayboluyor, yerine 5 tane yeni iş geliyor. 95 kişi ne olacak? Nasıl uyum sağlayacağız? Daha az nitelik gerektiren sektörlerde çalışan binlerce işçi ne olacak? Mavi yakalıların gitgide sayıları azalıyor. Eksile eksile gidiyorlar. İkinci tehdit dalgası da beyaz yakalılar için olacak. Ofis işlerinin çoğunu, bankadaki, analiz işlerinin büyük bir çoğunluğunu yapay zeka yapacak, şu anda bile yapmaya başladılar."

Erdoğan, yapay zekanın otomatik olarak maillere cevap verdiğini de aktararak, "Bu da yavaş yavaş şunu gösteriyor, beyaz yakalıların da önemli bir kısmı gereksizleşmiş. Yarın, öbür gün büyük bir çoğunluğu, 'Biz ne yapacağız?' diye düşünecekler. Para nasıl kazanılacak, kim harcayacak? İşte gereksizlik buradan başlıyor. Üretemiyorsun, çalışıp para kazanamıyorsun, kazanamadığın için de tüketemiyorsun. O zaman ne oluyor? Sistem için gereksiz birisi oluyorsun. 'Gereksizler' aslında bunun nazikçesi. Aslında sınıf altı denilen bir kavram var" dedi.

Etiketler : yapay zeka teknoloji işsiz
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