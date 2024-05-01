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İşgalci İsrail Nusayrat Kampı'na saldırdı: Şehit ve yaralılar var
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01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:32:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:32:00

İşgalci İsrail Nusayrat Kampı'na saldırdı: Şehit ve yaralılar var

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve saldırısı sonucu 1 kişi şehit oldu, 5 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin Nusayrat Kampı'nda bombalanan evden bir kişinin cenazesini çıkardığını, 5 kişinin de yaralı olarak hastanelere nakledildiğini duyurdu.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, sağlık ekipleri, saldırıdan büyük hasar alan bölgedeki enkaz altında yaralıları aramayı sürdürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 264'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 608 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 491 Filistinli hayatını kaybetti.

Etiketler : İSRAİL FİLİSTİN GAZZE SALDIRI
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