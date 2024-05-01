Resim atölyesi gibi ev

Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yaşayan 73 yaşındaki emekli tarih öğretmeni Faruk Mehmet Alper, boş zamanlarını başta Sivrihisar, Eskişehir, Atatürk ve Osmanlı padişahlarının olmak üzere belirlediği konularla ilgili resim yaparak geçiriyor. 30 yıldır bu uğraşı bir hobi edinen Alper, yaptığı 400'den fazla eser ile atölyeye çevirdiği evinin dekoruyla dikkat çekiyor.

