Başkentte yine sel! Araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar mağdur
Kaynak: AA
Başkent Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü. Sağanak hayatı zorlaştırdı, araçlar yolda kaldı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili oldu.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
- MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
- Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşıladı: Alın terini sildi
- Başkan Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı
- Başkentte yine sel! Araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar mağdur
- Cumhurbaşkanlığı YİK toplandı: Gündem yeni anayasa
- Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış müzakereleri! Adres belli oldu