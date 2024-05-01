VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fed faiz kararını açıkladı
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
Bakan Işıkhan, 1 Mayıs'ı işçilerle karşıladı: Alın terini sildi
Başkan Erdoğan'dan TRT'ye tebrik mesajı
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı'na saldırdı: Şehit ve yaralılar var
Başkentte yine sel! Araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar mağdur
01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:29:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:29:00

Başkentte yine sel! Araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar mağdur

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkent Ankara'da sağanak yağış etkili oldu, sokaklar göle döndü. Sağanak hayatı zorlaştırdı, araçlar yolda kaldı vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

Etiketler : Ankara sel yağmur
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor

Setlere dönmek için çocukların büyümesini bekliyor
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX