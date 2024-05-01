Başkentte yine sel! Araçlar yollarda kaldı, vatandaşlar mağdur

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkili oldu.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.