Yıldız çiftinin sır ölümü

Avcılar'da 11 Ekim'de arabasının bir kısmı Haramidere yolunda yanmış olarak bulunan Nuri Yıldız ortadan kaybolmuştu. Yıldız'ın evine giden polis ekipleri, eşi Esra Yıldız'ı boğazı kesilmiş halde bulmuştu. Güvenlik kameralarından gece iki kişinin apartmana girdiğini belirleyen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, önceki gece Beylikdüzü'nde boş alanda kafasından vurulan Nuri Yıldız'ın cesedini buldu. Nuri Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

'ÖLDÜRÜP ATMIŞLAR'

İki otel sahibi Nuri Yıldız'ın kardeşi Şahabettin Yıldız, "Şu anda kesin ve kimin yaptığı belli değil. Ağabeyimi de yengemi de birileri öldürdü, attı bir yerlere. Ağabeyime zaten kurşun sıkmışlar. Düşmanımız yok şu anda bilemiyoruz. Memurlar biliyor tespit etmişler, failleri belli. Memurlar, 'Bir açıklama yapacağız size' dediler. Hiçbir borcu yoktu. Borcu olduğu yalan, iki oteli vardı. Hiçbir ailevi problemi de yoktu" dedi.

Esra Yıldız'ın tabutunu, anne Yasemin Dallı ve diğer kadınlar omuzladı. Dallı, "Kanının yerde kalmamasını istiyorum" dedi.