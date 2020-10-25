Baldız cinayeti sanığına verilen ceza onandı

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25 Ekim 2020 Pazar 13:25:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 13:36:00

Yargıtay, baldız cinayeti sanığına ömür boyu hapis cezasını onadı

Kaynak: DHA

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Kayseri'de, 16 yaşında kaybolan ve 12 yılın sonunda cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan eniştesi Umut Çakırer'e (38) verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde, 17 Eylül 2006'da evinden ayrılan Filiz Karadavut'tan bir daha haber alınamadı. Filiz Karadavut dosyası, 12 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Karadavut'un, en son 19 Eylül 2006 tarihinde öğleden sonra inşaat işiyle uğraşan eniştesi Umut Çakırer ve ablası Çiğdem Çakırer'in yanına gittiğini belirledi. 6 aylık takibin ardından gözaltına alınan Çakırer, sorgusunda, baldızını iple boğarak öldürdüğünü, cesedini ise Yuvalı Mahallesi'ndeki mağaraya gömdüğünü itiraf etti. Bölgede iş makineleriyle yapılan aramada, Filiz Karadavut'un cesedi bulunamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Çakırer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çakırer hakkında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'çocuğu canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ile 'hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından dava açıldı. Umut Çakırer, tutuklu yargılandığı davanın geçen yıl 11 Şubat’ta görülen karar duruşmasında, 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

YEREL VE İSTİNAF MAHKEMELERİNİN KARARI YERİNDE BULUNDU

Kararın temyiz edilmesinin ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Mahkeme kararında, Kayseri 5'inci Ağır Ceza ve Ankara Bölge Adliye Mahkemeleri'nin verdiği kararlarda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilirken, temyiz itiraz başvurularının esastan reddine karar verildi. Temyiz başvurusunun reddedilmesinin ardından Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası, sanık Umut Çakırer'e verilen ömür boyu hapis cezası onandı.

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