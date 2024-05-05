Ohrid'e huzur dolu kaçamak

Kuzey Makedonya'nın incisi Ohrid Gölü ve gölün kıyısında kurulmuş bir şehir Ohrid. Ohrid Gölü, adını Ohrid şehrinden almış olsa da, Arnavutluk'un da bir parçası sayılıyor. Ohrid, 'Tepe Üstü' anlamına geliyor; şehir gerçekten de yokuşlu bir yapıya sahip. Çoğunlukla Makedonca konuşulsa da Ohrid ve çevresinde Arnavutça ve Türkçe de konuşuluyor.

İNCİ ALMADAN DÖNMEYİN

Ohrid şehri, huzur dolu bir tatil için en ideal rotalardan biri. 4 milyon yıl önce oluştuğu düşünülen ve 200'ü endemik olmak üzere 1200'den fazla canlı türüne ev sahipliği yapan göl, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. 'Mavi İnci' lakabı olan gölden özel bir inci türü de çıkarılıyor. Alışveriş yaparken bu incilerden almadan dönmeyin. Mutlaka göl kıyısında oturun, tepelerden gölün manzarasını izleyin ve göl kenarında uzun yürüyüşler yapın. Güneşin batışını da mutlaka göl kenarında izlemelisiniz.

TÜM ŞEHİR AYAKLARIN ALTINDA

Çar Samuel Kalesi: Buradan bütün Ohrid'i izleyebilirsiniz.

Robevçi ve Uraniya Evleri: Türklerin şehri fethinden sonra Müslümanlar gölün etrafına yerleşmeye başlamış. Türkler tarafından bu bölgede inşa edilen evler, mimari açıdan Safranbolu'daki evlere benziyor.

Ohrid Amfitiyatrosu: Antik dönemden kalma tek eser olan amfitiyatro, Makedonya'nın Helenistik döneme ait tek tiyatrosu. Sadece tiyatronun alt kısmı günümüze kadar ulaşmış. Amfitiyatroya giriş ücretsiz. Eğer temmuz ayında denk gelirseniz, burada düzenlenen Ohrid Yaz Festivali'ne ve çeşitli konserlere katılabilirsiniz.

GALİÇYA MİLLİ PARKI

Doğal park, Balkanlar'a özgü Balkan keçisi ve Balkan vaşağı gibi çeşitli hayvan türlerine de ev sahipliği yapıyor.

ULAŞIM SEÇENEKLERİ

Ohrid'De havaalanı bulunuyor fakat turizm uçuşları için kullanılmadığından dolayı Makedonya'ya ulaşımınızı Üsküp Büyük İskender Havalimanı üzerinden yapabilirsiniz. Üsküp'ten Ohrid'e gitmek için; araç kiralayıp, 2 saate Ohrid'e ulaşabilirsiniz. Trenle yolculuk 5, otobüsle yolculuk ise 3 saat sürüyor. Şehirde toplu taşıma kullanmanıza gerek yok çünkü şehir merkezi yürüyerek keşfedilebilecek kadar küçük.